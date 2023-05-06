زلزال قوي يضرب اليابان

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ضرب زلزال بقوة 5.5 درجات على مقياس ريختر، يوم السبت، ساحل محافظة أوموري بشمال اليابان، دون صدور تحذيرات من وقوع “تسونامي”، أو تسجيل أية خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

وحددت إدارة الأرصاد الجوية في اليابان مركز الزلزال على عمق 70 كيلومترا.

ويأتي هذا الزلزال بعد ساعات قليلة من تعرض المناطق الغربية في اليابان لزلزال آخر بقوة 6.3 درجات.

وضربت هزات ارتدادية اليابان بعد يوم من وقوع زلزال قوي أسفر عن مقتل شخص على الأقل، فيما يواصل المسؤولون السبت تقييم الأضرار الناجمة عنه بعد تدمير عدد من المباني.

ووقعت أكثر من 50 هزة ارتدادية صباح السبت، وفق وكالة الأرصاد اليابانية التي حذرت من أن هطول أمطار غزيرة قد يؤدي إلى حدوث انزلاقات أرضية في المنطقة.

وأفادت وكالة إدارة الكوارث اليابانية السبت أن هناك 29 مصابا على الأقل