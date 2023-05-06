الأمير هاري سيجلس في الصف الثالث بحفل التتويج...هل تُفرَش له السجادة الحمراء؟

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في ظل احتفالات تتويج الملك تشارلز الثالث، تتساءل وسائل اعلام أجنبية عن الدور الذي سيلعبه الأمير هاري في هذا الحدث التاريخي. وقد نشرت صحيفة "الديلي ميل" تقريراً مفصلاً للإجابة على هذا السؤال.

وتواصلت الصحيفة مع مصادر مقربة من القصر الملكي أكدوا أنه "لا يوجد خطط" له للانضمام إلى العائلة المالكة في قصر باكنغهام، أو المشاركة في غداء العائلة الخاص أو حتى الظهور في الصور.

وأضافت المصادر أن هاري لن يشارك أيضاً في موكب العودة من "وستمنستر أبي"، أو ينضم إلى عائلته على الشرفة للمظهر التقليدي العام.

وأوضحت الصحيفة أن هاري لن يكون إلى جانب العائلة في الصفوف الأمامية أثناء التتويج بل سيجلس في الصف الثالث إلى جانب شخصيات أقل أهمية في الكنيسة الشهيرة.

ولن تدوم زيارة هاري إلى بريطانيا أكثر من 24 ساعة إذ إنه يخطط للعودة مباشرة إلى كاليفورنيا بعد الحدث، ليحتفل مع زوجته ميغان ماركل بعيد ميلاد ابنهما آرشي.

وفي هذا الخصوص، قال مصدر مطلع على الشأن الملكي البريطاني: "لأكون صريحا، يبدو أنه من العبث أن يكون الأمير هاري حاضرا. مكانه في ترتيب الأهمية واضح الآن".

وتابع: "ربما يكون الحضور هو الشيء الصحيح بالنسبة إليه على المدى الطويل. يمكنه على الأقل أن يقول إنه جاء وبذل جهدا ليكون مع والده في يومه الكبير. لكن بالتأكيد لن تفرش له السجادة الحمراء، وسيكون مجرد عضو آخر في الكنيسة".