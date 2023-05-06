living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الأمير هاري سيجلس في الصف الثالث بحفل التتويج...هل تُفرَش له السجادة الحمراء؟

6
MAY
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

في ظل احتفالات تتويج الملك تشارلز الثالث، تتساءل وسائل اعلام أجنبية عن الدور الذي سيلعبه الأمير هاري في هذا الحدث التاريخي. وقد نشرت صحيفة "الديلي ميل" تقريراً مفصلاً للإجابة على هذا السؤال.

وتواصلت الصحيفة مع مصادر مقربة من القصر الملكي أكدوا أنه "لا يوجد خطط" له للانضمام إلى العائلة المالكة في قصر باكنغهام، أو المشاركة في غداء العائلة الخاص أو حتى الظهور في الصور.

وأضافت المصادر أن هاري لن يشارك أيضاً في موكب العودة من "وستمنستر أبي"، أو ينضم إلى عائلته على الشرفة للمظهر التقليدي العام.

وأوضحت الصحيفة أن هاري لن يكون إلى جانب العائلة في الصفوف الأمامية أثناء التتويج بل سيجلس في الصف الثالث إلى جانب شخصيات أقل أهمية في الكنيسة الشهيرة.

ولن تدوم زيارة هاري إلى بريطانيا أكثر من 24 ساعة إذ إنه يخطط للعودة مباشرة إلى كاليفورنيا بعد الحدث، ليحتفل مع زوجته ميغان ماركل بعيد ميلاد ابنهما آرشي.

وفي هذا الخصوص، قال مصدر مطلع على الشأن الملكي البريطاني: "لأكون صريحا، يبدو أنه من العبث أن يكون الأمير هاري حاضرا. مكانه في ترتيب الأهمية واضح الآن".

وتابع: "ربما يكون الحضور هو الشيء الصحيح بالنسبة إليه على المدى الطويل. يمكنه على الأقل أن يقول إنه جاء وبذل جهدا ليكون مع والده في يومه الكبير. لكن بالتأكيد لن تفرش له السجادة الحمراء، وسيكون مجرد عضو آخر في الكنيسة".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   