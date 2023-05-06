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نشاط جديد في موقع «بونغي ري» النووي في كوريا الشمالية

6
MAY
2023
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أظهرت صور أقمار صناعية حديثة لمنشأة الاختبارات النووية «بونغي ري» في كوريا الشمالية نشاطا جديدا في المنطقة، وفقا لما ذكر موقع «بيوند باريليل» الأميركي المعني بتحليل الأنشطة الخاصة بكوريا الشمالية.

وفي تقرير صدر أمس (الخميس)، ذكر الموقع، الذي يديره مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية ومقره واشنطن، أن الطريق المؤدي إلى الوصول إلى النفق رقم 4 تم استكماله، فيما تم إنشاء مبنيين جديدين، أمام المدخل المنهار، بحسب شبكة «كيه بي إس وورلد» الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم(الجمعة).

وذكر التقرير، الذي استشهد بصور للأقمار الصناعية تم التقاطها في 21 أبريل (نيسان)، أنه على الرغم من أن النشاط، الذي تم رصده مؤخرا، ليس مؤشرا قويا، فإنه من المحتمل أن يتم إجراء الاختبار النووي السابع، الذي طال انتظاره، في منشأة الاختبار النووي «بونغي ري».

وكانت كوريا الشمالية قد فجرت الأنفاق من رقم 2 حتى رقم 4، في موقع «بونغي ري» قبل قمتها مع أميركا في عام 2018.

غير أنه مع انهيار محادثات نزع السلاح النووي مع واشنطن، تم رصد مؤشرات على أنشطة ترميم في الموقع، من أوائل العام الماضي، وبحلول أغسطس (آب). ويبدو أن النفق رقم 3 قد تم ترميمه.

وكانت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية قد أبلغت مشرعين الشهر الماضي بأن بيونغ يانغ ربما تجري تجربتها النووية السابعة للتحقق من الناحية الفنية من إنتاجها الضخم ونشرها لرؤوس حربية نووية، وربما يحدث الاختبار في أي وقت، بناء على قرار القيادة.

الشرق الأوسط
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