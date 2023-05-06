A + A -

أكد الضابط الألماني المتقاعد، رالف ثييل، في حديث لوسائل إعلامية ” أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، يخشى أن يفقد ثقة الدول الغربية بعد اعتداء الكرملين”.

كما وقال الضابط الألماني: “زيلينسكي يخاف فقدان تضامن حلفائه إذا اتضح أن الأوكرانيين وراء كل هذا”.

واعتبر أن واشنطن تشعر بقلق بالغ إزاء تصرفات الجنود الأوكرانيين، لأنهم “يتمادون في تصرفاتهم”.

ووصف العملية ضد الرئيس الروسي بأنها “وخز إبرة”.

كما وعبر عن ثقته في أن الأوكرانيين ما زالوا غير مسلحين بالكامل وغير مستعدين للقتال.

حيث اعتبر أن تكتيكات القوات الأوكرانية تهدف في الوقت نفسه إلى تفاقم الوضع.