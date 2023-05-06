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وزير الخارجية التركي يعلن أنه يعتزم إجراء محادثات مع لافروف في موسكو

6
MAY
2023
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أكد وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، أنه يعتزم إجراء محادثات مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف، في إطار اجتماع رباعي في موسكو بشأن سوريا.

وقال أوغلو في مقابلة مع قناة “24تي في” التركية، اليوم الجمعة: “حصلنا اليوم من الروس على تأكيد نهائي بخصوص الموعد. الشيء الوحيد الذي لا يزال غير معروف هو من سيمثل إيران. الجانب الإيراني أيضا اتصل بنا، وهناك الوضع على الشكل التالي، في حال أن وزير الخارجية سيشارك في الجولة الأفريقية مع الرئيس (الإيراني إبراهيم) رئيسي، سينضم إلى المفاوضات (في موسكو) ممثل آخر. في الصباح سنجري محادثات بمشاركة كل الأطراف، وخلال اليوم سنجري محادثات مع السيد لافروف المحترم”.

هذا وأعلن وزير الخارجية التركي، في وقت سابق، أنه من المتوقع عقد اجتماع، بين وزراء خارجية تركيا وروسيا وسوريا وإيران، في موسكو، خلال العشرة أيام الأولى من شهر أيار/ مايو المقبل.

وبحث وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، في إطار محادثات ثنائية مع وزراء دفاع إيران وسوريا وتركيا، في موسكو، في 25 نيسان/أبريل الجاري، مختلف جوانب ضمان الأمن العالمي والإقليمي، إضافة إلى الخطوات العملية لتعزيز الأمن في سوريا، وتطبيع علاقاتها مع تركيا.

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