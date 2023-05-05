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السفارة الروسية في ألمانيا تدين تدنيس ضريح الجنود السوفييت في براندنبورغ

5
MAY
2023
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أدانت السفارة الروسية في ألمانيا تدنيس مخربين مجهولين شواهد 14 قبرا للجنود السوفييت في مجمع “سيلو هايتس” التذكاري بولاية براندنبورغ الفيدرالية الألمانية.

ونشرت السفارة بيانا على قناة تيليغرام: “نواصل تسجيل أعمال التخريب ضد المقابر والنصب التذكارية العسكرية السوفيتية في ألمانيا. نشعر بالغضب من تدنيس قبور جنود الجيش الأحمر الذين ضحوا بحياتهم من أجل تحرير العالم وأوروبا من النازية”

وفقًا للبعثة الدبلوماسية، في المجموع، تم إتلاف حوالي 14 شاهد للقبور أو تدميرها جزئيًا في مجمع “سيلو هايتس” التذكاري.

واعتبرت السفارة على أن من الوضاعة إرتكاب هذه الجريمة الدنيئة عشية أعياد النصر في الحرب الوطنية العظمى”.

كانت معركة “سيلو هايتس” واحدة من أكبر المعارك خلال الهجوم على برلين في أبريل 1945. وساهم الاستيلاء على هذه النقطة الإستراتيجية وهزيمة الجيش التاسع لـ “فيرماخت” إسهامًا حاسمًا في اقتراب النصر النهائي في الحرب الوطنية العظمى وفتح طريق مباشر أمام الجيش الأحمر إلى برلين.

تم افتتاح النصب التذكاري لمرتفعات سيلو في نوفمبر 1945، ويضم مدافن لأكثر من 30 ألف جندي سوفيتي.

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