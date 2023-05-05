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بايدن اتهم الجمهوريين ب "أخذ الاقتصاد الأمريكي رهينة"

5
MAY
2023
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اتهم الرئيس الأمريكي جو بايدن، خصومه الجمهوريين ب"ارتهان اقتصاد البلاد، برفضهم الموافقة على رفع سقف المديونيةالعامة"، بحسب "روسيا اليوم".
 
وقال إنه "سيبلغ قادة الكونغرس عندما يلتقيهم الثلاثاء بأن عليهم القيام بما قام به كل كونغرس آخر، وهو رفع سقف المديونية وتفادي التخلف عن السداد".
 
ومن شأن تخلف واشنطن عن سداد ديونها أن يؤدي إلى اضطرابات اقتصادية كبرى في الولايات المتحدة والعالم.
 
وفي وقت سابق، حذرت إدارة بايدن من أن "الصين تأمل بأن تخفق واشنطن في رفع سقف المديونية العامة بما يدفع باقتصاد البلاد باتجاه فوضى التخلف عن السداد".
 
وقالت مديرة مكتب الإدارة والميزانية في البيت الأبيض شالاندا يونغ: "يرغبون برؤية الفوضى تعم النظام الأمريكي، يرغبون برؤية أننا غير قادرين على أداء وظائفنا الأساسية".
 
وأشارت يونغ، إلى أن "هذا الأمر يشكل اختبارا لمعرفة أي نظام هو الناجح عالميا بين الديمقراطية الأمريكية والطريقة الصينية".
 
كما حذر البيت الأبيض في وقت سابق من أن "تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها سيضر بأسواق المال المحلية والعالمية، كما سيؤثر سلبا على الشركات والعاملين في البلاد". وحث "مجلس النواب على التعاون للتوصل إلى اتفاق برفع سقف الدين يجنب الولايات المتحدة تداعيات التخلف عن سداد ديونها".

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