تسجيل هزات أرضية قوية على ساحل بحر اليابان

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أفادت إدارة الأرصاد الجوية اليابانية، بأن زلزالا بقوة 6.3 درجة على مقياس ريختر، ضرب ساحل بحر اليابان بمحافظة إيشيكاوا.

وتقع محافظة إيشيكاوا على بحر اليابان، ويشكل الجزء الشمالي من هذه المحافظة ما يعرف باسم شبه جزيرة نوتو بينما يشغل الجزء الجنوبي بتضاريس جبلية.

ووفقا لبيان الإدارة، وقعت بؤرة الهزات على عمق 10 كيلومترات. كانت أقصى قوة للصدمات 6+ على مقياس من سبع نقاط تم اعتماده في اليابان.

وأشار البيان إلى أن الهزات الأرضية، قد تتسبب بحدوث ارتفاع طفيف في المياه على الساحل، لكن لا يوجد تهديد بالتدمير.

ونوهت الإدارة، بأنها لم تتلق حتى الآن أية أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار بسبب الزلزال.