وزير الداخلية الصربي يصف الهجوم على مدرسة بـ "العمل الإرهابي"

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وصف وزير الداخلية الصربي براتيسلاف غاشيتش الهجوم وإطلاق النار الذي وقع في بلدية ملادينوفاتش بالقرب من بلغراد بأنه عمل إرهابي.

أفادت بذلك وكالة "تانيوغ"، حيث تابع الوزير أن جميع الوحدات الخاصة التابعة لوزارة الداخلية موجودة في الموقع: الوحدة الخاصة بمكافحة الإرهاب، والدرك، ومفرزة الرد السريع، والمروحيات، ويتم استخدام الطيارات المسيرة مع أجهزة الرؤية الليلية، فيما يبحث أكثر من 600 ضابط شرطة عن المهاجم، ويفتشون المنطقة بعناية.

وقد وصلت وزيرة الصحة دانيكا غرويتشيتش ورئيس وكالة الأمن والمعلومات ألكسندر فولين إلى مركز الطوارئ ليلا حيث يتم علاج الضحايا.

وقد وقعت المأساة في صربيا 3 مايو في إحدى مدارس بلغراد، حيث قتل طالب يبلغ من العمر 14 عاما 8 أطفال وحارسا بمسدس والده وأصيب 6 أطفال آخرين ومعلم.