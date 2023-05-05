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حفل تتويج الملك تشارلز.. أقارب لم تتم دعوتهم

5
MAY
2023
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تفاجأ جيل من أفراد العائلة المالكة عندما اكتشفوا عدم دعوتهم لحضور حفل تتويج الملك تشارلز والملكة كاميلا.
 
ولن يكون أحفاد أبناء عمومة الملكة إليزابيث في حفل التتويج، السبت، بما في ذلك السيدة أميليا وندسور، التي وصفتها مجلة "تاتلر" بأنها "أجمل فرد في العائلة المالكة".
 
وقال أحد المتابعين: "لا يمكن فهم سبب عدم دعوتهم علما أنهم كانوا موجودين في كل مناسبات العائلة الرسمية".
 
كما لم تتم دعوة زينوسكا موات، حفيدة ابنة عم الملكة إليزابيث الأميرة ألكسندرا.
 
وكانت زنوسكا قريبة جدًا من الملكة لدرجة أن الأخيرة حرصت على التقاط صور لها معها في قلعة وندسور في مارس من العام الماضي عندما كانت في حالة صحية متدهورة، قبل ستة أشهر فقط من وفاتها.
 
وتصر زنوسكا على أنها لا تحمل أي ضغينة لعدم دعوتها إلى الحفل.
 
وأضافت: "سيكون الأمر رائعا والجميع متحمسون للغاية، سأكون مع العائلة على أي حال، الشارع الذي أعيش فيه يقوم بحفلة في الشارع".
 
ولم تتم دعوة معظم دوقات بريطانيا من غير الملوك البالغ عددهم 24 إلى التتويج ، بالإضافة إلى عدم دعوة الرتب الدنيا من النبلاء.
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