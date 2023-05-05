واشنطن: لا دليل على تورط أوكرانيا في الهجوم على الكرملين

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قالت مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية، أفريل هينز، إن واشنطن ليس لديها ما يؤكد أو ينفي تورط كييف في اعتداء الطائرتين المسيرتين الفاشل على الكرملين مؤخرا.

وأضافت في جلسة استماع بمجلس الشيوخ الأمريكي: “من الواضح أنكم رأيتم أن الحكومة الأوكرانية نفت تورطها في هذه الأحداث. وفي هذه المرحلة، ليس لدينا بيانات تسمح بإجراء تقييم مستقل”.

وصرح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، في وقت سابق، بأن الولايات المتحدة تقف وراء الاعتداء على الكرملين، وهي من اختارت أهداف كييف.

ووصف محاولات واشنطن تبرئة كييف بأنها “سخيفة للغاية”.