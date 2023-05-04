الكرملين يرد على ادعاء واشنطن عدم ضلوعها في هجوم المسيّرتين على الكرملين

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رد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، على تصريحات البيت الأبيض ونفيه ضلوع واشنطن في هجوم المسيرتين عل الكرملين مؤخرا، مؤكدا أن روسيا “قالت بالتحديد ما أرادته” في هذا الصدد.

وكان منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي للبيت الأبيض، جون كيربي، قد نفى مشاركة واشنطن في هجوم الطائرتين المسيّرتين على الكرملين.

وفي وقت سابق، صرّح بيسكوف بأن الولايات المتحدة تقف وراء هذا الهجوم الأوكراني على الكرملين، وأنها هي من اختارت أهداف كييف.

وقال: “مثل هذه المحاولات في كييف وواشنطن هي بالطبع سخيفة تماما. نحن نعلم جيدا أن القرارات بشأن مثل هذه الأعمال والهجمات الإرهابية لا تتخذ في كييف، بل في واشنطن. وكييف تفعل ما تؤمر به، وقد جاءت الأوامر بذلك”.