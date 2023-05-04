استرداد حمض نووي لامرأة عاشت قبل 20000 عام من خلال قلادتها

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وجد علماء الأنثروبولوجيا التطورية بمعهد «ماكس بلانك» بألمانيا طريقة للتحقق بأمان من القطع الأثرية القديمة بحثًا عن الحمض النووي البيئي دون تدميرها، وطبقوها على قطعة عُثر عليها في كهف دينيسوفا الشهير بروسيا عام 2019.

وبخلاف شظايا كروموسوماتها، لم يتم الكشف عن أي أثر للمرأة نفسها، على الرغم من أن الجينات التي امتصتها القلادة مع عرقها وخلايا جلدها أدت بالخبراء إلى الاعتقاد بأنها تنتمي إلى مجموعة قديمة من أفراد شمال أوراسيا من العصر الحجري القديم.

ويفتح هذا الاكتشاف المذهل فكرة أن القطع الأثرية الأخرى التي تعود إلى عصور ما قبل التاريخ المصنوعة من الأسنان والعظام هي مصادر غير مستغلة للمواد الوراثية القديمة، يمكنها إخفاء معلومات عن كيفية استخدام أسلافنا للأشياء أو حملها أو ارتدائها في الماضي السحيق؛ حيث أفاد مؤلفو التحليل بالقول «يعيد عملنا تحديد كيفية ربط السجلات الثقافية والجينية بعلم آثار ما قبل التاريخ».

ويترك كل كائن حي غبارًا خافتًا من الحمض النووي في المناطق المحيطة به حيث يتخلص من الخلايا ويتحلل. وفي السنوات الأخيرة، أصبح العلماء بارعين بشكل مذهل في العثور على بقايا الحمض النووي البيئي (eDNA) في الهواء والتربة. فمن خلال مجرد أثر للمادة الجينية، يمكن للخبراء الآن اكتشاف وجود مجموعات مهددة بالانقراض كان من المستحيل تتبعها باستخدام التقنيات التقليدية؛ إذ يمكنهم حتى الكشف عن علامات الأنواع التي انتقلت منذ فترة طويلة من مكان ما أو هلكت تمامًا.

وفي ديسمبر(كانون الأول) الماضي نجح فريق دولي من العلماء باستخدام تحليل «eDNA» لفك تشفير أقدم مادة وراثية على الإطلاق يعود تاريخها لمليوني عام.

ويستخدم الابتكار الأخير في استخراج «eDNA» مزيجًا خاصًا من المواد الكيميائية لاختراق القطع الأثرية المسامية، مثل تلك المصنوعة من الأسنان أو العظام، واستخلاص شظايا الحمض النووي المخبأة بداخلها.

ومن أجل المزيد من التوضيح لهذا الأمر، قالت عالمة الأنثروبولوجيا التطورية إيلينا إيسيل من المعهد «يمكن للمرء أن يقول إننا صنعنا غسالة للآثار القديمة داخل مختبرنا النظيف. فمن خلال غسل القطع الأثرية بدرجات حرارة تصل إلى 90 درجة مئوية، يمكننا استخراج الحمض النووي من مياه الغسيل، مع الحفاظ على القطع الأثرية سليمة». وذلك وفق ما نشر موقع «ساينس إليرت» العلمي المتخصص، نقلا عن مجلة «Nature» العلمية.

وبعد سنوات من الاختبار، تم استخدام تقنية «الغسالة» هذه على قلادة على شكل سن غزال تم العثور عليها بكهف فيما يعرف الآن بـ«سيبيريا الروسية».

ويضيف إيسيل «كانت كمية الحمض النووي البشري التي استخرجناها من القلادة غير عادية، كما لو كنا قد أخذنا عينات من أسنان بشرية؛ حيث يشير عدد الكروموسومات X في الحمض النووي البشري إلى أنها كانت امرأة. وبالمطابقة مع سجلات الأشخاص المعاصرين كانت التسلسلات أكثر تشابهًا مع مجموعتين تعيشان شرقًا في سيبيريا منذ ما يقرب من 17000 و 24000 عام. وبالمقارنة مع السكان المعاصرين، فإن المادة الجينية تتماشى بشكل أكبر مع الأميركيين الأصليين».

ومن الناحية النظرية، إذا كانت هذه المرأة هي التي ارتدت القلادة كما تخيّل، فمن المحتمل أن تكون قد امتصت خلايا جلدها أو عرقها أو دمها أو لعابها بمرور الوقت لتصبح بحمضها النووي دون علمها.

ويبين عالم الكيمياء الحيوية ماتياس ماير «لن يفاجأ علماء الطب الشرعي بإمكانية عزل الحمض النووي البشري من جسم تم التعامل معه كثيرًا ، لكن من المدهش أن هذا لا يزال ممكنًا بعد 20000 عام».

ويخطط فريق «ماكس بلانك» حاليا لاستخدام تقنيتهم في المزيد من أجسام ما قبل التاريخ المصنوعة من العظام أو الأسنان. إذ انه مع مفتاح تحليل eDNA، يكمن الأمل في الكشف عن صور أخرى تم التغاضي عنها من الماضي.