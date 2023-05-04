بعد وصف رئيسة حكومة بلاده "بالعاجزة"... وزير خارجية إيطاليا يلغي زيارته لباريس!

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وزير الخارجية الإيطالي يلغي زيارة إلى باريس على خلفية الجدل المتعلق بالهجرة.

وذلك بعد أن اعتبر وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان أن "رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني عاجزة عن حل مشاكل الهجرة في بلادها".

في هذا الاطار، وصف وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني تصريحات دارمانان بأنها "غير مقبولة".

وأكدت وزارة الخارجية الفرنسية، إن "الحكومة الفرنسية تريد العمل مع إيطاليا لمواجهة التحدي المشترك المتمثل في الزيادة السريعة في تدفق المهاجرين"، مشددة على أن "العلاقة بين فرنسا وإيطاليا تقوم على الاحترام المتبادل بين البلدين وبين قادتهما".