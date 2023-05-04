وزراء الاتحاد من أجل المتوسط يتعهدون ببناء مدن قادرة على الصمود في المنطقة

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عقد في زغرب اليوم المؤتمر الوزاري الثالث للاتحاد من أجل المتوسط حول التنمية الحضرية المستدامة وأكد خلاله الوزراء "التزامهم الراسخ بتعزيز التنمية الحضرية المستدامة والمرنة والآمنة والمتكاملة"،مسلطين الضوء على "أهمية خطة عمل التنمية الحضرية الاستراتيجية للاتحاد لعام 2040، كأداة أساسية لتنفيذ أجندته ذات الصلة، وكجزء من التزامهم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، اتساقا مع أجندة الأمم المتحدة الحضرية الجديدة".



وجاء في بيان عن المؤتمر"ترتفع درجة حرارة منطقة البحر المتوسط بنسبة 20٪ أسرع من المتوسط العالمي، وبالتالي فهي معرضة بشكل خاص لتغير المناخ، علما أن حوض المتوسط يسجل أيضًا واحدا من أسرع معدلات التحضر في العالم.

وكلف الوزراء المنصة الإقليمية للاتحاد من أجل المتوسط الخاصة بالتنمية بالحضرية المستدامة بالتركيز في السنوات المقبلة، على تنفيذ ومتابعة الأجندة الحضرية للاتحاد، وفق لخطة عمل التنمية الحضرية الاستراتيجية المعدة لعام 2040 وخطة عمل الإسكان الخاصة به.

تحقيقًا لهذه الغاية، وبالنظر إلى الأزمات المعقدة والمتشابكة والتحديات العالمية، بما في ذلك تغير المناخ، فإن الاتحاد من أجل المتوسط سوف يمضي قدمًا نحو:

-تحديد استراتيجيات لتنمية الصحة الحضرية من خلال تحسين التخطيط ، وتزويد المجتمعات المحلية بالمساحات والخدمات الاجتماعية، والعمل المناخي، وضمان استدامة الموارد الطبيعية، ووضع الحلول القائمة على الطبيعة

-تشجيع العمل المشترك لدعم التحول المستدام للمدن الساحلية والتعاون بين الميناء والمدينة.

- وضع السياسات العامة والبرامج لتوفير الإسكان ميسور التكلفة بما في ذلك إنشاء وكالات الإسكان الوطنية ومراصد الإسكان.

-الاهتمام بإبراز ونشر العمارة المحلية ومهارات البناء التقليدية والمنهجيات والمواد كوسيلة لزيادة الاندماج الثقافي ووضع حلول التكيف مع المناخ.

-تعزيز سلامة المواطنين وقدرة المدن على الصمود في مواجهة الكوارث الطبيعية والتي من صنع الإنسان.

-إطلاق عملية يمكن أن تنتهي بتحليل مقارن/ مرجع لنماذج وأدوات إدارة تخطيط الأراضي الساحلية في المنطقة وبمجموعة من التوصيات.

-الاستمرار في الترويج للمشاريع التي يمكن عرضها على أنها أفضل الممارسات في إطار خطة العمل الحضرية الاستراتيجية للاتحاد من أجل المتوسط سيُقدم تقرير مرحلي قبل نهاية عقد العمل في عام 2030".



وعقد المؤتمر الوزاري تحت الرئاسة المشتركة للاتحاد من أجل المتوسط، المكونة من الاتحاد الأوروبي والأردن ممثلين بالمفوضة الأوروبية للتماسك والإصلاحات إليسا فيريرا، وبالوزير الأردني للأشغال العامة والإسكان ماهر حمدي أبو السمن، في حضور ألامين العام للاتحاد من أجل المتوسط ناصر كامل. واستضافته كرواتيا، ممثلة بنائب رئيس الوزراء ووزير التخطيط العمراني والبناء وأصول الدولة برانكو باتشيتش.



وقالت المفوض الأوروبي للتماسك والإصلاح إليزا فيريرا ان: "الاتحاد الأوروبي ملتزم تماماً مساندة أعضاء الاتحاد من أجل المتوسط للوفاء بخطة العمل الاستراتيجية للتنمية العمرانية المستدامة 2040 والتي تحدد رؤيتنا المشتركة لمدن أكثر صلابة وشمولاً في المنطقة الأورو-متوسطية. ومن خلال الإعلان الوزاري الصادر اليوم، نضع لأنفسنا طريقاً واضحاً للمزيد من التعاون المشترك من أجل نجاح التحول الأخضر والرقمي في مدننا، إضافة لتوفير مستوى معيشة أفضل، ووظائف كريمة، وبيئة صحية، وسكن في المتناول خلال الأعوام المقبلة، في الوقت الذي نؤمن فيه التمكين في أرض الواقع وحشد جميع الشركاء المحليين، بما فيهم المجتمع المدني والمواطنين".

فيما أعلن وزير الأشغال العامة والإسكان الأردني، ماهر حمدي أبو السمن”إن معالجة وتطوير السياسات والبرامج العامة الخاصة بالإسكان ميسور التكلفة، بما في ذلك إنشاء وكالات الإسكان الوطنية ومراصد الإسكان، أمر أساسي للتوصل إلى رؤى دقيقة في القضايا الحرجة المتعلقة بظاهرة الإسكان، وبالتالي لتحسين التشريعات وتوفيرالمعلومات اللازمة لوضع سياسات فعالة للإسكان".

ومن جانبه، أكد الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط ، ناصر كامل، أن "التنمية الحضرية المستدامة أمر بالغ الأهمية لمستقبل المنطقة،إذ سيمكن المدن من مكافحة تغير المناخ، وجذب استثمارات جديدة وخلق فرص اقتصادية جديدة، لا سيما في مجالات الطاقة المتجددة، والبنية التحتية الخضراء، والسياحة المستدامة".

وأضاف الأمين العام:" ولبلوغ هذه الغاية، اتفقت البلدان اليوم على تكثيف الجهود لتنفيذ خطة العمل الاستراتيجية الجديدة للاتحاد من أجل المتوسط بشأن التنمية الحضرية المستدامة 2040، كأداة رئيسية لتنفيذ الأجندة الحضرية للاتحاد".