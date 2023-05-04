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"سينام بدلا من الذهاب للتتويج".. ترامب يعلق على غياب بايدن عن تتويج تشارلز الثالث

4
MAY
2023
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يعتقد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أن خليفته الرئيس الحالي جو بايدن لن يذهب لتتويج ملك بريطانيا الجديد تشارلز الثالث، لأنه يفضل النوم.
 
من سينوب عن بايدن في حفل تتويج الملك تشارلز؟
قال ترامب في مقابلة مع GBNews: "أعتقد أنه لا يستطيع القيام بذلك، إنه صعب عليه جسديا.. يجب أن يكون هناك كممثل لبلدنا.. إنه أمر غير محترم للغاية.. أعتقد أن وجود شخص ما كرئيس للولايات المتحدة، سينام بدلا من الذهاب إلى التتويج، أمر سيء للغاية".
 
وشدد ترامب على أنه كان سيذهب إلى التتويج لو كان رئيسا للولايات المتحدة.
 
وأصبح الأمير تشارلز ملكا، وأخذ اسم تشارلز الثالث، ومنحت زوجته كاميل مكانة الملكة، بعدما توفيت الملكة إليزابيث الثانية في 8 سبتمبر 2022، في اسكتلندا، عن عمر ناهز 96 عاما. ومن المقرر تتويج الزوجين الملكيين في 6 مايو الجاري.
 
وفي وقت سابق، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أكد خلال محادثة هاتفية مع الملك البريطاني تشارلز الثالث، أن زوجته جيل بايدن ستمثل الولايات المتحدة في حفل التتويج القادم.
 
ووفقا لبيان البيت الأبيض: "هنأ الرئيس الملك على تتويجه المرتقب وقال إن السيدة الأولى جيل بايدن تتطلع إلى الزيارة نيابة عن الولايات المتحدة، كما أعرب الرئيس عن رغبته في لقاء الملك مستقبلا في بريطانيا".
روسيا اليوم
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