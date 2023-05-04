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محكمة في نيويورك ترفض دعوى ترامب ضد صحيفة "نيويورك تايمز"

4
MAY
2023
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رفضت المحكمة العليا بنيويورك دعوى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ضد صحيفة "نيويورك تايمز" التي يطالبها ترامب بدفع تعويضات قدرها 100 مليون دولار.
 
وأفاد موقع Axios بأن القاضي روبرت ريد رفض الدعوى بناء على التعديل الأول للدستور الأمريكي، مشيرا إلى أنه سيتعين على ترامب دفع النفقات القضائية الخاصة بالمرافعات.
 
وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" قد نشرت في سبتمبر 2020 تقريرا، ادعت فيه بتأخر ترامب عن دفع الضرائب الفدرالية خلال 10 سنوات.
 
واتهم ترامب 3 صحفيين في "نيويورك تايمز" بالتآمر لغرض الحصول على معلومات شخصية حساسة.
 
ورفع ترامب كذلك دعوى ضد ابنة أخيه ماري ترامب، التي تحدثت في تصريح للصحيفة عن وجود معلومات لديها بشأن تهرب ترامب من الضرائب.
 
ولم تتخذ المحكمة أي قرار بشأن الدعوى ضد ماري ترامب بعد.
 
وأعربت صحيفة "نيويورك تايمز" عن رضاها عن قرار المحكمة، مشيرة إلى أهمية "حماية الصحفيين" أثناء قيامهم "بجمع معلومات ذات أهمية حيوية" بالنسبة للمجتمع.
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