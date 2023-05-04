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تعميم لمحافظ النبطية يتعلق بالنازحين

4
MAY
2023
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أصدر محافظ النبطية بالتكليف الدكتور حسن فقيه تعميما موجها إلى قائمقاميات وبلديات المحافظة، جاء فيه: "عطفاً على تعاميمنا السابقة بخصوص إحصاء النازحين السوريين في كل بلدة، يطلب من البلديات في محافظة النبطية ما يلي:

1- إعتماد سجل خاص بالنازحين وبأرقام متسلسلة يوقع عليه المحافظ / القائمقام أو من ينتدبه، على أن يذكر إسم المؤجر ورقم عقاره وإسم المستأجر وعدد الأولاد مع التأكيد على تسجيل من هم دون الـ 18 عاماً على خانة الأب ومن هم فوق الـ 18 عاماً خانة مستقلة.

2- إبلاغ أصحاب المصالح بتسجيل العاملين لديها من النازحين السوريين وتقديم أوراقهم التي تثبت أنهم حائزون على إجازة عمل من وزارة العمل وفق الأصول القانونية وعلى بطاقة صحية من وزارة الصحة العامة وحائزون على إقامة قانونية، وذلك تحت طائلة إبلاغ الأمن العام اللبناني في حال المخالفة.

3- يمنع إعطاء أي مستند أو إفادة لأي نازح سوري إلا بعد إثبات إشتراكه بالكهرباء والمياه وتسديد رسم القيمة التأجيرية للبلدية.

4- لا يحق لصاحب الملك أن ينظم أكثر من عقد إيجار واحد عن كل وحدة سكنية واحدة، ويمنع منعاً باتاً تسجيل عقد الإيجار إلا بحضور المالك الذي يتحمل المسؤولية الكاملة عن مفاعيل هذا الإيجار.

5- تفعيل دور الشرطة البلدية وعدم السماح للنازحين السوريين بالتجول بعد الساعة السابعة مساء إلا للضرورة وعلى أصحاب الدراجات إبراز الأوراق الثبوتية وأوراق تسجيل وملكية الدراجة.

6- التنسيق الكامل بين البلدية والمختارين بخصوص تنظيم وجود النازحين لجهة عدم إعطاء أي إفادة أو مستند إلا بعد الحصول على براءة ذمة من البلدية.

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