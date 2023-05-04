فيضانات مدمرة تودي بحياة 129 شخصا في دولة إفريقية

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تسببت الأمطار الغزيرة في فيضانات في غرب وشمال رواندا بمصرع 129 شخصا على الأقل، في وقت تسود توقعات بأن الرقم مرشح للارتفاع.

وقالت وكالة إذاعة رواندا إن عدد القتلى "مستمر في الارتفاع"، وفق ما أوردت وكالة "أسيوشيتد برس".

وذكرت صحيفة "نيو تايمز" المدعومة من الحكومة أن "هذا قد يكون أعلى عدد من القتلى بسبب الكارثة يتم تسجيله في البلاد في أقصر فترة زمنية، وفقا للسجلات المتاحة من السنوات الأخيرة".

وصرح فرانسوا هابتيغيكو، حاكم المقاطعة الغربية لرواندا، للصحفيين بأن البحث جار عن المزيد من الضحايا بعد هطول أمطار غزيرة خلال يومي الثلاثاء والأربعاء.

وبدأت عواصف مطيرة قوية الأسبوع الماضي، مما تسبب في فيضانات وانهيارات طينية جرفت منازل عدة في جميع أنحاء البلاد.