living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

واشنطن تتواصل مع دمشق بشأن صحفي مفقود منذ سنوات

4
MAY
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الأربعاء، إن الولايات المتحدة تجري اتصالات مكثفة مع سوريا ودول أخرى فيما يتعلق بمصير الصحفي الأميركي الذي اختفى قبل 11 عاما.
 
وصرح بلينكن في مقابلة مع صحيفة "واشنطن بوست": "نجري اتصالات مكثفة فيما يتعلق بأوستن.. مع سوريا، ودول أخرى".
 
وتابع: "نسعى لإيجاد طريقة لإعادته إلى الوطن. ولن نتوقف حتى يتحقق ذلك".
 
وأكد بلينكن بهذا التصريح تقارير صحفية تحدثت عن اتصالات أميركية سورية بشأن الصحفي المفقود، أوستن تايس.
 
وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" في وقت سابق، نقلا عن مسؤولين في الشرق الأوسط مطلعين على الجهود الأميركية، أن إدارة الرئيس جو بايدن جددت المحادثات المباشرة مع سوريا بشأن تايس وأميركيين آخرين.
 
وخُطف أوستن تايس، وهو جندي سابق في مشاة البحرية الأميركية وصحفي حر، في أغسطس 2012 خلال تغطيته للحرب الأهلية في سوريا، وكان يبلغ من العمر 31 عاما وقتذاك.
 
وتعتقد عائلته أنه على قيد الحياة ولا يزال محتجزا في سوريا. ولا تزال هوية خاطفي تايس غير معروفة ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن خطفه.
 
وقال الرئيس جو بايدن في العام الماضي إن واشنطن تعرف "على وجه اليقين" أن الحكومة السورية احتجزت تايس في بعض الفترات.
 
ونفت الحكومة السورية خطف تايس أو احتجازه.
 
وردا على سؤال حول موضوع تايس، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، إنها لا تستطيع تأكيد أي اجتماعات.
 
وعلقت واشنطن وجودها الدبلوماسي في سوريا عام 2012، مع اندلاع الحرب الأهلية في البلاد.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   