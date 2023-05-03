وقال وزير الخارجية الأميركي: "نتعامل مع أي تصريح صادر عن الكرملين على أنه يحتوي على قدر كبير من المبالغة".

وأضاف بلينكن: "لا يمكننا التحقق من التقارير الروسية بشأن محاولة استهداف بوتين بطائرتين مسيرتين".

وأضاف وزير الخارجية الأميركي أن "الحرب الأوكرانية تمثل خطأ استراتيجيا لروسيا بالفعل"، معبرا عن ثقة بلاده "بأن أوكرانيا ستتمكن من استعادة السيطرة على المزيد من أراضيها"، وفقا لما ذكرته رويترز.

وكان مسؤول أميركي صرح في وقت سابق الأربعاء بأن أميركا تحاول التحقق من مزاعم روسية عن هجوم أوكراني بطائرتين مسيرتين على الكرملين.

وقال المسؤول الأميركي إن الولايات المتحدة تحاول التحقق من صحة اتهام موسكو بأن أوكرانيا حاولت دون جدوى قتل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بهجوم بطائرتين مسيرتين على مقر إقامته في الكرملين.

وأضاف المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته "ما زلنا نحاول التحقق من صحة هذه المعلومات".