قراصنة يخطفون قبطان سفينة روسيا ومعاونيه الجورجيين قبالة سواحل الغابون

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أعلنت مصادر قضائية وبحرية لوكالة فرانس برس أن قبطان ناقلة بضائع أميركية روسيا واثنين من معاونيه الجورجيين خطفوا مطلع الأسبوع قرب ميناء غابوني على يد قراصنة هاجموا سفينتهم.



ويعتبر خليج غينيا الذي يمتد في إفريقيا من سواحل ليبيريا إلى أنغولا، إحدى النقاط السوداء الرئيسية للقرصنة البحرية في العالم، والهجمات على السفن التجارية وخطف أفراد طواقمها مقابل فدية، شائعة نسبيا وتقف وراءها عصابات إجرامية آتية من نيجيريا.



وليل الاثنين الثلاثاء، تعرضت سفينة Grebe Bulker ناقلة البضائع التي يبلغ طولها 190 مترا والتابعة لشركة الشحن الأميركية Eagle Bulk Shipping Inc وترفع علم جزر مارشال، لهجوم قراصنة بينما كانت راسية على مسافة تقل عن ثمانية كلم من ميناء أويندو التجاري الغابوني، في ضواحي العاصمة ليبرفيل، وفق ما قال مصدر قضائي في الغابون لوكالة فرانس برس طلب عدم الكشف عن هويته.



وأضاف المصدر أن القبطان الروسي ومعاونيه الجورجيين "خطفوا على يد مجهولين".



وأكد مسؤول في السلطات البحرية الدولية في كوالالمبور لفرانس برس طالبا عدم الكشف عن هويته بسبب "الطبيعة الحساسة" لهذه المعلومات أن "ثلاثة من أفراد الطاقم في عداد المفقودين وتجري الشرطة الغابونية تحقيقا".