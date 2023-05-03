living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

"خسوف كاذب" يزين سماء الأرض في الخامس من مايو

3
MAY
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

يستعد عشاق الفلك لاستضافة السماء حدثا فلكيا مثيرا يوم الجمعة 5 مايو، حيث سيدخل القمر منطقة شبه الظل للأرض، ما يخلق حدثا يعرف باسم "خسوف شبه الظل".

وفي أثناء الخسوف شبه الظلي، الذي يُعرف أيضا باسم "الخسوف الكاذب"، سيرى مراقبو السماء تعتيما طفيفا على سطح القمر. ويحدث خسوف شبه الظل عند دخول القمر في منطقة قريبة من ظل الأرض تسمى "شبه الظل"، فلا يسقط ظل الأرض على القمر ولا يحدث له خسوف حقيقي إنما خفوت في إضاءته بحدود 10%.

وسيبدأ خسوف القمر في الساعة 15:15 بتوقيت غرينتش، وسيكون مرئيا في عدة مناطق من العالم حيث يكون القمر في الأفق، بما في ذلك القارة القطبية الجنوبية وآسيا وروسيا وأوقيانوسيا وشرق ووسط أفريقيا.

وسيبلغ الحدث ذروته في الساعة 17:24 بتوقيت غرينتش، وسينتهي الساعة 19:32 بتوقيت غرينتش، عندما يخرج القمر من ظل الأرض.

ومنطقة شبه الظل هي المنطقة التي ينحجب فيها جزء من ضوء الشمس عن القمر، وهذا يعني أنه عندما يكون القمر داخل الظلمة، فإنه يتلقى ضوءا أقل من الشمس ويكون باهتا ولكنه يظل مضيئا إلى حد ما.

ووفقا لموقع In the Sky، لن يكون خسوف شبه الظل مرئيا على الإطلاق من أمريكا الشمالية أو أمريكا الجنوبية أو معظم أوروبا.

ومثل كل خسوف للقمر، يحدث الخسوف شبه الظلي نتيجة مرور الأرض بين القمر والشمس وتكون الأجسام الثلاثة في خط مستقيم.

وينتج عن هذا ظل كوكبنا الذي يسقط على وجه القمر حيث تحجب الأرض الضوء من الشمس. ويمكن أن يؤدي هذا إلى أحداث يمكن أن تكون دقيقة وصعبة الملاحظة، على عكس كسوف الشمس.

وكانت آخر مرة شوهد فيها خسوف شبه الظل من الولايات المتحدة في 30 نوفمبر 2020، وفي المرة القادمة سيكون مثل هذا الحدث مرئيا من هذه المنطقة من العالم في 25 مارس 2024.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   