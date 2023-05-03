living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

العلماء يكتشفون ما يحدث قبل أن تموت بثوان!

3
MAY
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

وجد باحثون في جامعة ميشيغان أن الناس يختبرون قفزة في نشاط موجة غاما في منطقة من الدماغ مسؤولة عن الوعي والحلم والهلوسة قبل الموت مباشرة.

ويعتقدون أن هذه الهلوسة مسؤولة عن التقارير التي تتحدث عن رؤية أشخاص لنور ساطع، أو سماع أصوات أو غناء أو حتى رؤى أحبائهم عند اقترابهم من الموت.

ولا يزال البحث في مراحله الأولى - حيث شملت هذه الدراسة أربعة مرضى فقط - لكن العلماء يأملون أن تمهد الطريق نحو فهم أكبر لكيفية تفاعل الدماغ مع الموت.

ودرس الباحثون، الذين نشروا نتائجهم في PNAS، حالة أربعة مرضى ماتوا بعد تعرضهم لسكتة قلبية أثناء مراقبة مخطط كهربية الدماغ (EEG)، وهو اختبار يقيس النشاط الكهربائي في الدماغ باستخدام أقطاب كهربائية متصلة بفروة الرأس.

وتكتشف هذه الأجهزة وتسجل الإشارات الكهربائية الصغيرة من الدماغ. وكان أربعة مرضى شملتهم الدراسة في غيبوبة وغير مستجيبين.

وتم تحديدهم في النهاية على أنهم خارج نطاق المساعدة الطبية، وبإذن عائلاتهم، فُصلوا عن أجهزة دعم الحياة.

وأثناء إزالة جهاز التنفس الصناعي الذي أبقاهما على قيد الحياة، أظهر اثنان من المرضى زيادة في معدل ضربات القلب إلى جانب زيادة نشاط موجة غاما.

ويعتبر نشاط موجة غاما هو الأسرع في الدماغ ويرتبط بالوعي. وعادة ما ترتبط مستويات غاما المرتفعة بالتفكير المكثف والتركيز المتزايد.

ووجدت الأبحاث السابقة أن المصابين بالفصام غالبا ما يعانون من موجات غاما عالية في أدمغتهم.

ويتم أيضا تسجيل مستويات عالية من موجات غاما عندما يعاني الشخص من نوبة صرع.

وكان كل من المشاركين في الدراسة الذين عانوا من نشاط غاما عاليا قبل الموت، قد عانوا من نوبات في حياتهم، ولكن ليس في الساعة التي سبقت الموت.

كما أنه يرتبط بالذهان وبعض نشاط الدماغ الضار، مثل الأوهام والهلوسة.

ولم يظهر المريضان الآخران نفس الزيادة في معدل ضربات القلب ولا زيادة في نشاط الدماغ.

وتأتي الدراسة في أعقاب دراسة أجريت على الحيوانات قبل ما يقرب من عشر سنوات.

وتم تسجيل إشارات مماثلة لتفعيل غاما في أدمغة الحيوانات والبشر عند فقدان الأكسجين بعد السكتة القلبية.

ونظرا لأن حجم العينة كان صغيرا، يحذر الفريق من الإدلاء بأي تصريحات عالمية حول الآثار المترتبة على النتائج.

كما أشاروا إلى أنه من المستحيل معرفة ما عاناه المرضى لأنهم لم ينجوا.

وقال المعد المشارك الدكتور جورج مشور، المدير المؤسس لمركز ميشيغان لعلوم الوعي: "كيف يمكن أن تظهر التجربة الحية من دماغ مختل أثناء عملية الموت هو تناقض علم الأعصاب. وقاد الدكتور بورجيجين دراسة مهمة تساعد في تسليط الضوء على الآليات الفيزيولوجية العصبية الكامنة".

وقال المعد الرئيسي البروفيسور جيمو بورجيجين من جامعة ميشيغان: "نحن غير قادرين على عمل ارتباطات بين البصمات العصبية الملحوظة للوعي مع تجربة مماثلة في نفس المرضى في هذه الدراسة. ومع ذلك، فإن النتائج المرصودة مثيرة بالتأكيد وتوفر إطارا جديدا لفهمنا للوعي السري لدى البشر المحتضرين".

ويمكن أن توفر الدراسات الأكبر البيانات التي تشتد الحاجة إليها لتحديد ما إذا كانت هذه الاندفاعات في نشاط غاما دليلا على الوعي الخفي حتى بالقرب من الموت أم لا.

Daily Mail
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   