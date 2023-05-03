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عملية دولية.. إغلاق موقع إلكتروني بارز وتوقيف 288

3
MAY
2023
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كشفت وكالة إنفاذ القانون الأوروبية "يوروبول" الثلاثاء عن عملية دولية أدت إلى إغلاق موقع إلكتروني بارز على شبكة "الإنترنت المظلم" وتوقيف 288 مشتبهاً بهم ومصادرة أكثر من 50 مليون يورو نقداً وفي شكل عملات مشفرة.
 
وقالت في بيان إن العملية المشتركة التي أطلق عليها اسم "سبيكتور" وشاركت فيها سلطات إنفاذ القانون الأميركية والبريطانية والبرازيلية والأوروبية، أدت إلى مصادرة نحو طن من المخدرات و117 قطعة سلاح ناري، وفق فرانس برس.
 
كما أضافت الوكالة التي تتخذ مقراً في لاهاي أنه "في عملية نسقتها يوروبول وشاركت فيها 9 دول، ضبطت سلطات إنفاذ القانون موقع الإنترنت المظلم غير القانوني "مونوبولي ماركت" وأوقفت 288 مشتبهاً في تورطهم في شراء أو بيع مخدرات على الويب المظلم"، موضحة أنه "تم اعتبار عدد من هؤلاء المشتبه بهم أهدافاً عالية القيمة".
 
عملية ناجحة
تأتي هذه العملية في أعقاب عملية ناجحة نفذتها الشرطة الألمانية عام 2021 وصادرت خلالها البنية التحتية لموقع "مونوبولي ماركت".
 
كذلك أكدت يوروبول أنها "كانت تجمع معلومات استخبارية بناء على أدلة قدمتها السلطات الألمانية".
 
"أساس لمئات التحقيقات الوطنية"
وأردفت أن "المعلومات عن الأهداف التي جاءت من خلال مطابقة وتحليل البيانات والأدلة التي جُمعت كانت بمثابة أساس لمئات التحقيقات الوطنية".
 
كما بينت أنه "نتيجة لذلك، تم توقيف 288 بائعاً ومشترياً شاركوا في عشرات الآلاف من عمليات بيع البضائع غير المشروعة في جميع أنحاء أوروبا وبريطانيا والولايات المتحدة والبرازيل".
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