قتل 5 من جيرانه.. القبض على مرتكب الجريمة المروعة

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تمكنت السلطات الأميركية، الثلاثاء، بعد مطاردة استمرت أياما من إلقاء القبض على مكسيكي متهم بقتل خمسة أشخاص من جيرانه بعد أن طلبوا منه التوقف عن التدرب على الرماية في حديقة منزله في تكساس، وفق ما أفاد مسؤول في الشرطة.

وقال غريغ كايبرز رئيس الشرطة في مقاطعة سان حاسينتو للصحافيين: "هذا الرجل بات لدينا الآن قيد الاحتجاز"، مضيفا أنه تم العثور عليه مختبئا في خزانة".

ونجح فرانسيسكو أوروبيسا في الفرار بعد إطلاقه النار، الجمعة، على جيرانه في بلدة صغيرة في كليفلاند.

وتراوحت أعمار ضحاياه بين 9 و31 عاما.

من جهته، أفاد تود ديلون المدعي العام لمقاطعة سان جاسينتو لشبكة "إن بي سي" أنه تم إلقاء القبض على أوروبيسا بولاية تكساس على بعد قرابة 17 ميلا من كليفلاند.

وبينما نشرت السلطات مئات من رجال إنفاذ القانون للبحث عن الشاب البالغ 38 عاما، عرضت أيضا مكافأة قدرها 80 ألف دولار مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقاله.