زيلينسكي: واشنطن لم تحذرني

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نفى الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، في حديث لصحيفة "واشنطن بوست" أن تكون واشنطن قد حذرت كييف بشأن تسرب وثائق استخبارية سرية الشهر الماضي، احتوت على معلومات حساسة عن أوكرانيا، قبل انتشار الخبر في وسائل الإعلام.

وكشف الخرق الأمني المحرج عن قلق أميركي يحيط بهجوم أوكراني مضاد محتمل ضد القوات الروسية، إضافة إلى مخاوف تتعلق بقدرات الدفاعات الجوية الأوكرانية.

وأضاف زيلينسكي للصحيفة في مقابلة أجريت في كييف:"لم أتلق معلومات من البيت الأبيض أو البنتاغون مسبقا"، مردفا "لم تكن لدينا تلك المعلومات. أنا شخصيا لم أكن على إطلاع. إنها بالتأكيد قصة سيئة".

ولم يؤكد بات رايدر المتحدث باسم البنتاغون في حديث إلى شبكة "سي أن أن" أو ينفي ادعاء زيلينسكي، مشيرا فقط إلى التزام واشنطن "العمل عن كثب مع أوكرانيا وحلفائنا الدوليين لضمان حصولهم على المساعدة الأمنية التي يحتاجون إليها للدفاع عند بلادهم".