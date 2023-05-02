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خلال مراسم تتويجه.. الملك تشارلز يرتدي "الملابس القديمة"

2
MAY
2023
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سيرتدي الملك تشارلز، الذي قضى حياته مدافعا عن الاستدامة ومعارضا للاقتصاد الاستهلاكي، ملابس سبق وأن ارتدتها أمه وجده وأسلاف آخرون في مراسم تتويجه المقررة الأسبوع المقبل.
 
وسيتوج تشارلز (74 عاما) في كنيسة وستمنستر آبي بلندن في 6 مايو في حفل كبير سيرتدي فيه أو يُسلم خلاله زيا احتفاليا خاصا مزين برموز دينية وتاريخية.
 
وقال قصر بكنغهام، الإثنين، إن العديد من الأشياء التي ستستخدم في الحفل، مثل التيجان والصولجانات، يعود تاريخها إلى قرون مضت، مضيفا أن تشارلز سيرتدي أيضا بعض الملابس التي ظهرت في مراسم التتويج منذ عام 1821 "من أجل الاستدامة والجودة".
 
ومن بين القطع التي ستظهر مرة أخرى، قفاز التتويج الذي صُنع لجده جورج السادس.
 
وقالت ديبورا مور الرئيسة التنفيذية لشركة دينتس، التي فصلت القفاز المطرز بالذهب من أجل مراسم تتويج جورج السادس عام   1937: "لدينا هذا الملك الرائع، الصديق للبيئة، (الذي يدافع عن) الاستدامة، ويعيد استخدام الشيء بدلا من امتلاك قفاز جديد".
 
وسيرتدي تشارلز أيضا ثوب جده المصنوع من الكتان الأبيض وحزام السيف الخاص به ليتجنب مرة أخرى تقليد صنع ثوب جديد.
 
كما سيرتدي ملابس أخرى لأسلافه خلال مراسم التتويج يعود تاريخها إلى ألف عام وتشمل معطف طويل الأكمام من الحرير الذهبي فٌصل عند تتويج الملك جورج الخامس، الجد الأكبر للملك تشارلز، وارتداه الملوك اللاحقون ومن بينهم الملكة إليزابيث.
 
وسيرتدي أيضا الوشاح الإمبراطوري، المصنوع من القماش الذهبي والذي صُنع في الأصل لاستخدامه في مراسم تتويج الملك جورج الرابع في عام 1821.
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