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جريمة غامضة في ولاية أميركية.. 7 جثث في منزل

2
MAY
2023
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قال مسؤول بالشرطة الأميركية إن السلطات عثرت على جثث 7 أشخاص، الإثنين، في عقار بالقرب من مدينة هنريتا الصغيرة في ولاية أوكلاهوما، مضيفا أنه كان من بينهم جثتا فتاتين مراهقتين كانتا مفقودتين وجثة شخص مدان بارتكاب جريمة جنسية.
 
وقال إيدي رايس، رئيس الشرطة في مقاطعة أوكمولجي التابعة للولاية في إفادة صحفية بثتها محطة تلفزيونية على الإنترنت إن أفراد الشرطة عثروا على الجثث عندما فتشوا منزلا كان يعيش فيه جيسي مكفادين المدان بارتكاب جريمة جنسية.
 
وأضاف رايس أن الجثث الأخرى تشمل على الأرجح أفراد عائلة مكفادين، لافتا إلى أن مسؤول الطب الشرعي في المقاطعة لم يحدد بعد هوية أصحاب الجثث بشكل رسمي.
 
وكان سلطات المقاطعة أصدرت تنويها للإعلان عن اختفاء الفتاتين، لكنها ألغت هذا التنويه بعد العثور على الجثث.
 
وقالت محطة تلفزيون كيه.أو.تي.في إنه كان من المقرر أن تبدأ محاكمة مكفادين (39 عاما)، الإثنين، بتهمة استخدام هاتف محمول أثناء وجوده في السجن لإرسال رسائل جنسية إلى فتاة مراهقة.
 
وتظهر سجلات السجون أن مكفادين أدين في 2003 بارتكاب جريمة الاغتصاب في أوكلاهوما.
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