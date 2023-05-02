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بعد اصطدام سيارته بعامود.. القبض على "بوريس جونسون المزيف"

2
MAY
2023
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في واقعة غريبة، فوجئت الشرطة الهولندية برخصة قيادة مزيفة عليها اسم وصورة رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون، بحوزة رجل ألقي القبض عليه بعد أن قاد سيارته وهو تحت تأثير الكحول.
 
ورخصة القيادة المزيفة التي اتضح أنها أوكرانية، حملت صورة رئيس الوزراء البريطاني السابق وتاريخ الميلاد الصحيح، وأصدرت عام 2019، وسارية حتى نهاية عام 3000.
 
وقال المتحدث باسم الشرطة ثيس دامسترا، إن الضباط حققوا في حادث بعد منتصف ليل الأحد بقليل، عندما اصطدمت سيارة بعامود قرب جسر إيما في مدينة غرونينغن الشمالية.
 
ورغم أنه "جونسون المزيف" ترك السيارة، فإن شهود عيان أبلغوا الشرطة في وقت لاحق أن السائق كان يقف على الجسر، حسبما أوضحت صحيفة "غارديان" البريطانية.
 
وقال دامسترا: "لم يستطع الشخص التعريف عن نفسه ورفض إجراء اختبار لتحليل النفَس"، وهو اختبار يجري لمعرفة مستوى الكحول في الجسم.
 
وألقي القبض على الرجل البالغ من العمر 35 عاما من بلدة زويدهورن الصغيرة غربي غرونينغن، وفتشت الشرطة السيارة حيث عثرت على رخصة جونسون المزيفة.
 
ولم تستطع الشرطة تحديد مكان إصدار الوثيقة المزورة، لكن تقارير إعلامية أكدت أن رخص القيادة المزيفة كتلك المعثور عليها، يمكن شراؤها بسهولة في المتاجر السياحية في أوكرانيا.
 
وأضاف دامسترا: "على حد علمي، السيد بوريس جونسون الحقيقي لم يكن في هولندا في ذلك الوقت".
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