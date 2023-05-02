زيلينسكي: أكاد أفقد عقلي

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اشتكى الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، في مقابلة مع صحفيين اسكندنافيين، من أنه بدأ يفقد عقله لأنه لم تسنح له الفرصة لأخذ استراحة منذ بداية العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

وقال: “لم يكن لدي فترة استراحة.. في بعض الأحيان أحتاج إلى بضع ساعات حتى لا أفقد عقلي، وللتبديل لفترة من الوقت”.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأوكراني للصحفي دميتري كوماروف، إنه يحمل مسدسا ويتدرب بانتظام على استخدامه وإطلاق النار، وقال في المقابلة: “نعم، لدي (مسدس معي). وأقدر على (إطلاق النار)”.

وأضاف زيلينسكي أنه “في بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة، في العاصمة كييف وفي أماكن مختلفة من شارع بانكوفا (الشارع حيث يقع مكتب زيلينسكي) تم وضع صناديق تحتوي على أسلحة وذخيرة”.