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المدعي العام البلغاري ينجو من محاولة اغتيال

1
MAY
2023
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نجا المدعي العام في بلغاريا إيفان غيشيف اليوم الاثنين من محاولة اغتيال بتفجير عبوة ناسفة لدى مرور موكبه.

وأوضح مساعد المدعي العام بوريسلاف سارافوف للصحفيين، أن غيشيف "كان هدفا لمحاولة اغتيال، ولم يكن الأمر مجرد ترهيب"، مشيرا إلى أن "القنبلة لم تكن مكونة من مادة تي إن تي فحسب (حوالي 3 كلغ)، بل كانت تحتوي أيضا على شظايا، وكان اعتداء حضره محترفون، ومن الواضح أنه تم تنفيذه بشكل متقن جدا".

وأكد أن "غيشيف وعائلته الذين كانوا يتنقلون في سيارات مصفحة نجوا بمصادفة القدر".

وبينت السلطات أن موكب المدعي العام كان متجها إلى صوفيا حين انفجرت قنبلة على قارعة الطريق عند الساعة 11.30 (8.30 بتوقيت غرينيتش).

وفتحت النيابة تحقيقا بهجوم إرهابي، فيما يجري تحليل الطبيعة الدقيقة للمتفجرات.

والجدير بالذكر أن "المدعي العام الذي تستمر ولايته حتى 2026 هو شخصية مثيرة للجدل منذ سنوات، حيث واجه غيشيف اتهامات بحماية الأشخاص الذين يتولون السلطة وكذلك عرقلة الكشف عن الفساد والحؤول دون إصدار إدانات".

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