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استحوذ المنظم المالي في كاليفورنيا على بنك “First Republic Bank”، مما يعني انهيار ثالث بنك أميركي منذ آذار، بعد محاولة أخيرة لإقناع المقرضين المنافسين بإبقاء البنك المتعثر واقفًا على قدميه.

وقالت إدارة الحماية المالية والابتكار في كاليفورنيا (DFPI) في بيان صدر في وقت مبكر من يوم الاثنين إن بنك “جي بي مورغان” سيتولى كل الودائع، بما في ذلك الودائع غير المؤمن عليها، وكل أصول البنك بشكل كبير.

ومنذ الانهيار المفاجئ لبنك وادي السيليكون في آذار، تركز الاهتمام على “فيرست ريبابليك” باعتباره الحلقة الأضعف في النظام المصرفي الأميركي. مثل بنك “سيليكون فالي”، الذي يلبي احتياجات مجتمع الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا، كان “فيرست ريبابليك” أيضًا مقرضًا متخصصًا من نوع ما في كاليفورنيا. حيث ركز على خدمة الأميركيين الساحليين الأغنياء، وإغرائهم برهون عقارية منخفضة السعر مقابل ترك النقود في البنك.

وانخفضت أسهم “فيرست ريبابليك” بنسبة 97٪ حتى الآن هذا العام حتى إغلاق يوم الجمعة.