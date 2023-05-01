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أردوغان يُعلن تحييد "الزعيم المفترض" لـ"داعش" في سوريا

1
MAY
2023
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أعلن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الأحد أن "الزعيم المفترض" لتنظيم الدولة الإسلامية تم "تحييده" في سوريا خلال عملية نفذتها الاستخبارات التركية.

وقال اردوغان خلال مقابلة متلفزة "تم تحييد الزعيم المفترض لداعش، واسمه الحركي أبو الحسين القرشي، خلال عملية نفذها أمس (السبت) جهاز الاستخبارات الوطني في سوريا".

وكان تنظيم الدولة الإسلامية قد أعلن في 30 تشرين الأول مقتل زعيمه السابق أبو حسن الهاشمي القرشي وتعيين أبي الحسين القرشي خليفة له.

وأفاد مراسل لوكالة فرانس برس في شمال سوريا أن عناصر من الاستخبارات التركية والشرطة العسكرية المحلية المدعومة من تركيا أغلقوا السبت منطقة في جينديرس في منطقة عفرين شمال غرب سوريا.

كما قال سكان لوكالة فرانس برس إن عملية استهدفت مزرعة مهجورة في المنطقة كانت تستخدم مدرسة إسلامية.

هذا ونفذت الولايات المتحدة غارة بطائرة مروحية في شمال سوريا ضمن عملية في منتصف نيسان، حيث قالت إن تنظيم الدولة الإسلامية كان يخطط لشن هجمات في أوروبا والشرق الأوسط.

وأعلنت القيادة المركزية الأميركية مقتل قيادي بارز في تنظيم الدولة الإسلامية في هذه العملية.

وعلى الرغم من طرد التنظيم الجهادي من معظم الأراضي التي كان يسيطر عليها، إلا أنه لا يزال يشن هجمات في سوريا.

 

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