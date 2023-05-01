الأمن الوطني الجزائري يعثر على أدلة قتل متعمد لأربعة من عناصره

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توصلت تحقيقات المديرية العامة للأمن الوطني الجزائري إلى وجود مؤشرات مادية تتعلق بجريمة القتل العمد في حادثة وفاة 4 من موظفيها صبيحة اليوم الأحد.

وقالت المديرية العامة للأمن الوطني في بيان على “فيسبوك”: “تُعلم المديرية العامة للأمن الوطني، أن التحقيق الابتدائي الذي باشرته مصالحها المختصة اليوم الأحد 30 أبريل 2023، بقيادة المفتش العام للمصالح، ومدير الشرطة القضائية، وتحت إشراف السلطات القضائية المحلية، في حادثة قتل أربعة من موظفيها صبيحة اليوم بدائرة أم العظائم (ولاية سوق أهراس)، أفضت إلى وجود مؤشرات مادية بأن الأمر يتعلق بجريمة قتل عمدي”.

وأكدت أن “التحقيق متواصل في هذه القضية”.

تجدر الإشارة إلى أن حسابات محلية على مواقع التواصل الاجتماعي، تناقلت عبر “فيسبوك” أن منفّذ الجريمة هو شرطي قام بقتل 3 من زملائه قبل أن يقدم على الانتحار.