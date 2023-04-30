بريغوجين: قوات فاغنر تقدمت اليوم 230 مترا في اتجاهات مختلفة

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أعلن مؤسس قوات “فاغنر”، يفغيني بريغوجين، أن مقاتلي “فاغنر” تقدموا اليوم الأحد، مسافة 230 مترا في اتجاهات مختلفة، مسيطرة على 58 ألف متر مربع.

ويوم الأمس، أعلن بريغوجين، أن قواته تقدمت 100-150 مترا في مدينة أرتيوموفسك.

وأفادت الدفاع الروسية اليوم، بتدمير 4 مسيرات أوكرانية في دونيتسك وزابوروجيه ومستودعات أسلحة ومركز قيادة أوكراني في لوغانسك ودونيتسك وتصفية أكثرمن 670 جنديا ومرتزقة على كافة المحاور.

وفي وقت سابق، أعلن مستشار القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، يان غاغين، أن الوحدات الروسية، تسيطر على حوالي 90%، من مدينة أرتيوموفسك.

وتقع مدينة أرتيوموفسك شمالي مدينة غورلوفكا الكبيرة، وتعتبر مركز نقل مهم لتزويد مجموعة القوات الأوكرانية في دونباس، ومنذ الصيف الماضي، تدور فيها معارك ضارية من أجل السيطرة على المدينة.