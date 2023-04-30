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كندا.. آلاف الساعين للهجرة في أزمة بسبب أكبر إضراب لموظفي الحكومة

30
APRIL
2023
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يواجه آلاف الساعين للهجرة إلى كندا أزمة في ظل إلغاء المحاكم جلسات كانت مقررة للنظر في طلباتهم بسبب الإضراب الأكبر لموظفي الحكومة الاتحادية الذي يقترب من دخول أسبوعه الثالث.

يشارك في الإضراب الذي بدأ في 19 نيسان/أبريل نحو 155 ألف موظف بالحكومة الاتحادية. وفي حين أن الأجور تمثل نقطة خلاف رئيسية، فإنّ نقابة العمال تريد أيضاً إدراج العمل عن بعد ضمن اتفاق شامل.

وقال محامون لوكالة “رويترز”، إنّ “الإضراب أثّر على الجميع ومنهم طالبو اللجوء، الذين ألغيت جلسات كانت مقررة للنظر في طلباتهم، وأقارب على كفالة ذويهم وعمال مهاجرون وطلاب أجانب.

ورفعت كندا هدف الهجرة الخاص بها إلى مستويات قياسية إذ تأمل في جلب 500 ألف مقيم دائم جديد سنوياً بحلول عام 2025 للمساعدة في الحد من أزمة نقص العمالة في قطاعات بدءاً من البناء إلى الرعاية الصحية.

ولم يتمكن المتحدثون بإسم إدارة الهجرة، الذين تأثر عملهم بهذا الإضراب، من تقديم تفاصيل عن تأثيره على خدمات الهجرة.

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