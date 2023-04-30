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الأردن يعلن عن دفعة جديدة من المساعدات الإنسانية لمتضرري الزلزال في سوريا

30
APRIL
2023
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أعلن القائم بأعمال السفارة الأردنية بدمشق باسل الكايد، أن بلاده سترسل دفعة جديدة من المساعدات الإنسانية لدعم المتضررين من الزلزال الذي ضرب سورية في 6 فبراير الماضي.

وأوضح الكايد في بيان، أن الحكومة الأردنية ستقوم يوم غد وبالتنسيق مع الحكومة السورية بإرسال 10 شاحنات تحوي مساعدات إنسانية وإغاثية وطبية وغذائية.

وأشار الكايد إلى استعداد الأردن دوما لتقديم ما يمكنه من المساعدات الإنسانية إلى الشعب السوري الشقيق، لتجاوز تداعيات الزلزال.

يذكر أن المساعدات الأردنية تنوعت بين 172 شاحنة دخلت عبر البر، و10 سيارات إسعاف، و3 طائرات أردنية وصلت إلى مطاري دمشق وحلب، محملة بالمواد الغذائية والإغاثية.

وضرب فجر الاثنين 6 فبراير الماضي، زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، وأعقبه زلزال آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات، فضلا عن الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

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