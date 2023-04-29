الأسد مشيدا بالوساطة الصينية بين السعودية وإيران: هناك دور صيني يتصاعد بشكل هادئ ومتوازن

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بحث الرئيس السوري بشار الأسد في دمشق اليوم السبت، مع المبعوث الخاص للحكومة الصينية للشرق الأوسط تشاي جون العلاقات بين البلدين ودور بكين في المنطقة، بحسب وكالة "روسيا اليوم".

وذكرت الرئاسة السورية، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، أن "اللقاء تناول التصورات المشتركة للعلاقة الثنائية ضمن المشهد العام الذي يمثل علاقة الصين مع دول الشرق الأوسط ودورها الحيوي في عموم هذه المنطقة".

ونقلت الرئاسة السورية عن الرئيس الأسد قوله: "أهم تغير إيجابي حصل على مستوى العالم، تمثل بالدور الصيني الذي يتصاعد بشكل هادئ ومتوازن، وأن هذا الدور بات يقدم نموذجا جديدا في السياسة والاقتصاد والثقافة، لا سيما أنه يقوم على مبدأ تحقيق الاستقرار والسلام والربح للجميع".

وأضاف الأسد: "العالم كله اليوم يحتاج للحضور الصيني سياسيا واقتصاديا لإعادة التوازن للوضع العالمي، بخاصة في ظل العلاقات الروسية الصينية وما يمثله تحالف دول بريكس من مساحة دولية قوية قادرة على صناعة نظام دولي متعدد الأقطاب".

وأشاد الرئيس السوري ب"الوساطة الصينية التي تكللت بتقريب وتحسين العلاقات بين السعودية وإيران بما سينعكس على استقرار منطقة الشرق الأوسط برمتها".