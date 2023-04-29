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الصين تؤكد على أهمية تطوير التعاون العسكري مع إيران

29
APRIL
2023
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وصف وزير الدفاع الصيني، لي شانغ فو، العلاقات بين بلاده وإيران بأنها مهمة، وأكد أن تطويرها بما فيها التعاون العسكري يحظى بأهمية فائقة واستراتيجية بالنسبة للصين.

وقال وزير الدفاع الصيني إن "رؤيتنا بشأن العلاقات مع جمهورية إيران الإسلامية عميقة وطويلة الأمد"، مضيفا أن البلدين لديهما ثقة استراتيجية متبادلة ويدعوان للاستقلال.

وأوضح أن الصين دعمت دائما موقف إيران ضد العقوبات الأحادية، وتدين أي نوع من التدخل في شؤون إيران، كما أنها تدعم وحدة أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وقال لي شانغ فو، إن لدى البلدين تعاونا صادقا وفعالا ضد هيمنة بعض الدول.

وتابع: "نعتقد أن هنالك أفقا جيدا أمامنا وأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تلعب دورا جيدا وبناء في القضايا الإقليمية وندعم حل قضايا إيران مع جيرانها".

وفي معرض تهنئته بعضوية إيران في منظمة شنغهاي، أعرب لي شانغ فو عن امتنانه لطلب إيران الانضمام إلى "بريكس"، وأعلن أن الصين ستواصل تعاونها مع إيران فيما يتعلق بالسلام والاستقرار.

روسيا اليوم
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