تركيا تستعيد من إيطاليا إرثا تاريخيا عمره 1800 عام

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أعلن وزير الثقافة والسياحة التركي محمد نوري أرصوي، أن بلاده استعادت من إيطاليا شاهد قبر يعود للقرن الثاني بعد الميلاد، سبق تهريبه من مدينة زيوغما القديمة.

وأكد أرصوي، في منشور على حسابه في أحد مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الجمعة، استعادة إرث تاريخي لتركيا.

وأشار إلى أن شاهد القبر يحمل معلومات قيمة تعود لـ 1800 عام، معربا عن سعادته لاستعادة هذا الإرث، شاكرا كل من ساهم في إتمام العملية.

وشدد أرصوي على أن تركيا ستواصل كفاحها ضد عمليات تهريب القطع الأثرية التاريخية إلى الخارج.

وتستقطب مدينة "زيوغما" التي يعود تاريخها لألفي عام وتقع على حافة نهر الفرات في منطقة "نزيب" على بعد حوالي 60 كيلومترا من مدينة غازي عنتاب، سياحا محليين وأجانب على مدى العام.