حميدتي: لا مفاوضات قبل وقف القتال

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صرح قائد قوات الدعم السريع في السودان محمد حمدان دقلو (حميدتي) بأنه يعتبر وقف العمليات القتالية شرطا للمفاوضات مع قائد القوات المسلحة عبدالفتاح البرهان.

وقال دقلو في حديث لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي": "لا نريد تدمير السودان"، محملا الطرف الآخر مسؤولية العنف في البلاد.

وبشأن احتمال المفاوضات مع البرهان، قال دقلو: "وقف القتال. ثم يمكن أن تكون لدينا مفاوضات".

وأشار دقلو إلى عدم وجود أي مشاكل شخصية مع البرهان، متهما اياه بجلب مسؤولين موالين للرئيس السابق عمر البشير إلى الحكومة.

وأكد دقلو أنه يسعى لتشكيل حكومة مدنية في السودان بأسرع ما يمكن.

وقال إن هدفه حماية البلاد من "بقايا الحكومة التي كانت خلال الـ 30 عاما الماضية".