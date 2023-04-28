مقتل 3 طيارين بالجيش الأميركي في حادث تحطم مروحيتين

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قتل 3 طيارين في حادث تحطم مروحيتين هجوميتين تابعتين للجيش الأميركي وسط ألاسكا، الخميس، أثناء عودتهما من مهمة تدريبية، حسب وكالة "رويترز".

وأعلن الجيش أن الطائرتين تحطمتا عقب مشاركتهما في تدريبات عسكرية بولاية ألاسكا، في ثاني حادث من نوعه بأقل من شهر.

وأفاد بيان للفرقة 11 المحمولة جوا في الجيش الأميركي، أن المروحيتين من طراز "أباتشي" وتحطمتا قرب هيلي في ألاسكا، وأضاف أن "الحادث قيد التحقيق، وسيتم الكشف المزيد من المعلومات عندما تصبح متاحة".

ويأتي هذا الحادث في أعقاب حادث مماثل أواخر مارس، حين تحطمت طائرتان مروحيتان للجيش الأميركي من طراز "بلاك هوك" خلال رحلة تدريبية في كنتاكي، مما أسفر عن مقتل جميع الجنود الـ9 الذين كانوا على متنيهما.

وسجلت حوادث عدة أخرى لطائرات عسكرية أميركية في السنوات الأخيرة، بما في ذلك مقتل اثنين من أفراد الحرس الوطني الأميركي في حادث تحطم طائرة "بلاك هوك" بولاية تينيسي، خلال تدريب في ألاباما في فبراير الماضي.

وقال محققون إن 4 من مشاة البحرية الأميركية قتلوا العام الماضي خلال تدريب في النرويج، عندما تحطمت طائرتهم بعد اصطدامها بجبل.

وتم إنقاذ اثنين من طياري البحرية الأميركية بعد تحطم طائرتهم، خلال تدريب فوق حي سكني قرب فورث وورث في تكساس عام 2021، وتمكن الطياران من القفز بالمظلة.