لأول مرة في تاريخ مصر… سعر الذهب يسجل رقما قياسياً

A + A -

واصلت أسعار الذهب ارتفاعها في السوق المحلية في مصر لتتجاوز حاجز 3000 جنيه لأول مرة، خلال تعاملات اليوم الخميس.

وجاء ارتفاع الذهب بالتزامن مع ارتفاع سعر الأوقية بالبورصة العالمية، بفعل تراجع الدولار، ووسط ترقب الأسواق لاجتماع الفيدرالي الأمريكي لتحديد مصير أسعار الفائدة في 3 مايو المقبل.

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 3062 جنيهًا للجرام.

بلغ سعر الذهب عيار 21 مستوى 2680 جنيهًا للجرام.

حقق سعر الذهب عيار 18 نحو 2297 جنيهًا للجرام.

وصل سعر الجنيه الذهب، من وزن 8 جرامات عيار 21، إلى 21440 جنيهًا، وذلك دون إضافة مصنعية أو دمغة.

وسجل سعر أوقية الذهب في البورصة العالمية نحو 1980 دولارًا.

ويتوقع خبراء الذهب أن يشهد سعر المعدن الأصفر تقلبات حادة مع صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من 2023، وبيانات الإنفاق الاستهلاكي الشخصي، واللذين سيكون لهما تأثير على حركة أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة.