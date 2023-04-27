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على خلفية وعود لندن لكييف… الأمم المتحدة قلقة بشأن إستخدام قذائف اليورانيوم المنضب

27
APRIL
2023
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أعرب نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، عن قلق الأمم المتحدة بشأن إستخدام اليورانيوم المنضب من قبل أي دولة بما في ذلك بريطانيا.

وقال حق ردا على سؤال عما إذا كانت الأمم المتحدة قلقة بشأن إمداد بريطانيا بقذائف اليورانيوم المنضب إلى كييف: “أنتم تعلمون أننا قلقون من استخدام اليورانيوم المنضب في أي مكان في العالم، والأمر ينطبق على هذا الوضع”.

وردا على سؤال حول ما إذا كان ينبغي أن تكون بريطانيا مسؤولة عن تنظيف أو على الأقل الإشراف على تدمير اليورانيوم المنضب في أوكرانيا، قال نائب المتحدث: “أعتقد أنه يجب عليك طرح هذا السؤال على السلطات المختصة في بريطانيا. من وجهة نظرنا، نحن قلقون بشأن أي استخدام له من قبل أي دولة وبأي مكان في العالم”.

في وقت سابق، قال نائب وزير الدفاع البريطاني جيمس هيبي إن بلاده أرسلت إلى أوكرانيا آلاف القذائف لدبابات تشالنجر 2، بما في ذلك تلك التي تحتوي على اليورانيوم المنضب، لكنها لم تقم بتعقب إلى أين يتم توجيه هذه القذائف.

ومن جانبه، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، في تعليقه على تصريح لندن حول نقل قذائف اليورانيوم المنضب إلى كييف، إن هذا التصرف يثير الحزن.

وشدد بيسكوف، على أنه يجب على البريطانيين، أن يدركوا أنهم سيتحملون كامل المسؤولية عن عواقب ذلك. و أضاف: “هذه أنباء مثيرة جدا للحزن و مؤسفة. يجب أن يفهم البريطانيون أنه سيتعين عليهم تحمل المسؤولية عن ذلك”.

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