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الهند تتهم الصين بانتهاك إتفاقيات حدودية على خلفية النزاع حول منطقة لداخ

27
APRIL
2023
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اتهم وزير الدفاع الهندي، الصين بتقويض الأساس الكامل للعلاقات بين البلدين عن طريق انتهاك الاتفاقيات الثنائية، في إشارة للمواجهة على طول الحدود في إقليم لداخ شرق الهند.

وذكرت وزارة الدفاع الهندية أن الوزير راجناث سينغ، التقى نظيره الصيني لي شانغ فو، وأجرى معه “مناقشات صريحة حول التطورات في المناطق الحدودية بين الهند والصين، وكذلك العلاقات الثنائية”.

و أضافت الوزارة في بيان، أن سينغ أخبر لي بأن تطوير العلاقات بين الهند والصين “يقوم على أساس انتشار السلام والهدوء على الحدود”، وأن جميع القضايا الحدودية يجب حلها بموجب الاتفاقيات والالتزامات القائمة.

وتقول الهند إن “نشر عدد كبير من الجنود الصينيين، وسلوكهم العدواني، ومحاولاتهم لتغيير الوضع الحدودي الراهن بشكل أحادي ينتهك الاتفاقات المبرمة بين البلدين”.

وقال سينغ إن “الانتهاكات قوضت أساس العلاقات الثنائية برمتها”.

و أسفر اشتباك وقع قبل ثلاث سنوات في لداخ عن مقتل 20 جنديا هنديا، وأربعة صينيين، وتحول الاشتباك إلى مواجهة طويلة الأمد في المنطقة الجبلية الوعرة، حيث وضع كل جانب عشرات الآلاف من الجنود المدعومين بمدفعية ودبابات وطائرات مقاتلة.

وقبل أيام من زيارة لي، عقد كبار قادة الجيش الهندي والصيني الجولة الثامنة عشرة من المحادثات في محاولة للتوصل إلى فك اشتباك القوات من مناطق التوتر.

ويصل وزير الدفاع الصيني نيودلهي، لحضور اجتماع لقادة دفاع منظمة شنغهاي للتعاون يوم الجمعة، كما التقى سينغ يوم الخميس، وزراء دفاع إيران وكازاخستان وطاجيكستان بشكل منفصل.

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