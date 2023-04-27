تونس تعين سفيرا لها في دمشق

A + A -

أشرف الرئيس التونسي قيس سعيّد، على موكب تسليم أوراق الاعتماد لمحمد المهذبي، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية التونسية لدى الجمهورية العربية السورية، وفق بلاغ للرئاسة.

وذكرت مواقع إعلامية تونسية أن هذا الإجراء تم ظهر اليوم الخميس في قصر قرطاج، وقد دار هذا الموكب بحضور وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار.

يُشار إلى أنه في 18 أبريل الجاري، التقى وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، بمقر الخارجية التونسية مع وزير الخارجية التونسي، نبيل عمار، وعقب اللقاء، صدر بيان مشترك بعد جلسة مباحثات موسعة ضمت وفدي البلدين.

وتضمن البيان السوري التونسي المشترك، تكثيف التواصل بين البلدين في المرحلة المقبلة بهدف تعزيز التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا والمسائل الثنائية ذات الاهتمام المشترك، والعمل على عقد اللجنة المشتركة، واستئناف التعاون الاقتصادي بين البلدين ولاسيما في المجالات ذات الأولوية.

وأضاف البيان: "تعزيز التعاون في المجال الأمني ولا سيما في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وشبكات الإتجار بالبشر، وتعزيز التعاون في المجال القنصلي والإنساني، والعمل على عقد اللجنة القنصلية المشتركة في أقرب الآجال الممكنة".