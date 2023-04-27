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القضاء الأمريكي: مسرب وثائق البنتاغون يشكل خطرا على الأمن القومي

27
APRIL
2023
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قال ممثلو الادعاء الأمريكي إن جاك تيكسيرا، عنصر الحرس الوطني الجوي المتهم بتسريب وثائق حساسة للبنتاغون، "ربما لا يزال بإمكانه الوصول إلى كنز من المعلومات السرية".
 
القضاء الأمريكي: مسرب وثائق البنتاغون يشكل خطرا على الأمن القومي"نيويورك تايمز": المتهم بتسريب وثائق سرية أمريكية بدأ نشرها منذ فبراير 2022
وقال ممثلو الادعاء في دعوى قضائية تطلب إبقاء تيكسيرا قيد الاحتجاز إن أخصائي تكنولوجيا المعلومات يمثل "خطرا جسيما بالفرار" و"خطرا مستمرا على كل من الأمن القومي للولايات المتحدة والمجتمع"، زاعمين أن المعلومات التي حصل عليها تيكسيرا "تتجاوز بكثير ما تم الكشف عنه علنا".
 
ووفقا لما ذكره المدعون، فإن طبيعة المواد التي اطلع عليها المدعى عليه، والتي لم تظهر جميعها علنا، لها "القدرة على إحداث أضرار جسيمة إضافية استثنائية للأمن القومي للولايات المتحدة إذا تم الكشف عنها".
 
وأضاف الادعاء إن تيكسيرا متهم بـ "خيانة قسمه ووطنه، ويبدو أنه اتخذ سلسلة من الخطوات المعوقة التي تهدف إلى إحباط قدرة الحكومة على التأكد من النطاق الكامل لما حصل عليه وعالم المستخدمين غير المصرح لهم الذين شارك معهم هذه المواد".
 
وزعم الادعاء أن هذا تضمن إخبار تيكسيرا للآخرين على منصة التواصل الاجتماعي "بحذف جميع الرسائل"، مبينا أنه بعد اعتقال تيكسيرا، "فتشت السلطات صندوق قمامة في منزله وعثرت على جهاز لوحي وجهاز كمبيوتر محمول وجهاز ألعاب Xbox، محطمة".
 
وقال ممثلو الادعاء إن تيكسيرا له "تاريخ مقلق" يتضمن توجيه "تهديدات عنصرية والإدلاء بتعليقات حول العنف والقتل" على وسائل التواصل الاجتماعي. كما اتهموه باستخدام جهاز الكمبيوتر الخاص به في البحث عن عمليات إطلاق نار جماعية.
روسيا اليوم
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