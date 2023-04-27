ترمب سينشر رسالة من الملك تشارلز.. دون موافقته!

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من المتوقع أن ينشر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب رسالة خاصة كتبها إليه الملك تشارلز الثالث، تعود إلى ما يقرب من 3 عقود، وذلك من دون أخذ موافقة العاهل البريطاني.

الرسالة التي صاغها أمير ويلز آنذاك في عام 1995، سيتم نشرها في كتاب "رسائل إلى ترمب" Letters to Trump، الذي يحتوي على مجموعة مراسلات الرئيس السابق مع قادة ومشاهير العالم.

الرسائل ستشمل رسائل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ أون، والأميرة ديانا، والممثل أليك بالدوين.

وذكرت صحيفة "نيويورك بوست" New York Post أنه في الرسالة الموجهة إلى ترمب، شكر تشارلز الملياردير الأميركي لمنحه عضوية فخرية في نادي "مار إيه لاغو" الخاص به في بالم بيتش في ولاية فلوريدا، والذي يقيم به ترمب حاليا منذ مغادرته البيت الأبيض.

ووفقا للصحيفة، يتمنى الأمير لترمب النجاح في مشروعه ويعرب عن اهتمامه بزيارة منزله في فلوريدا، ودعاه للحضور إلى معهد تشارلز للهندسة المعمارية في لندن.

ومن المقرر أن ينشر كتاب "رسائل إلى ترمب" Letters to Trump، اليوم الثلاثاء، قبل أقل من أسبوعين من تتويج تشارلز وزوجته كاميلا دوقة كورنوال، ملكا وملكة.

وكانت آخر مرة التقى فيها الرئيس السابق تشارلز وغيره من كبار أعضاء العائلة المالكة في عام 2019، عندما حضر هو وزوجته ميلانيا مأدبة رسمية في قصر باكنغهام. وفي العام السابق، التقى الملكة إليزابيث لتناول الشاي في قلعة وندسور.